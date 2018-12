Furti di auto, nelle scuole e negli appartamenti: arresti e perquisizioni

Dalle prime ore del mattino i carabinieri del comando provinciale di Chieti stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il tribunale di Lanciano, su richiesta della locale Procura, nei confronti di persone indagate a vario titolo di furto aggravato e ricettazione.

Come si legge su ChietiToday, nelle province di Chieti, Isernia e Foggia sono in corso numerosi decreti di perquisizione legati a furti in scuole ed abitazioni, nonché razzie di autoveicoli in varie zone sull’Adriatico.

Le indagini sono scattate lo scorso gennaio in seguito ad un furto commesso a Lanciano e hanno permesso di sgominare una banda dedita a furti in scuole, dove venivano rubati i computer, nelle abitazioni e di auto che, dopo la modifica del numero di telaio, venivano rivendute. Gli arrestati sono di Castiglione Messer Marino, Ortona e Agnone.

Venti sono complessivamente le persone indagate, undici i decreti di perquisizione: le accuse sono a vario titolo di furto aggravato e ricettazione.