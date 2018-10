Sorpreso a rubare un 'carico' di pesche, si avventa contro il proprietario e lo minaccia di morte: arrestato

Sorpreso a rubare pesche da un frutteto di San Ferdinando, aveva aggredito il proprietario del fondo. I carabinieri della Compagnia di Cerignola eseguono una misura cautelare a carico di un 34enne individuato come responsabile.

I fatti risalgono allo scorso 11 agosto, quando Angelo Balducci, pregiudicato del posto e già arrestato qualche settimana fa per una brutale aggressione, con tanto di coltello, ai danni della ex compagna, era abusivamente entrato, insieme ad altri complici rimasti al momento sconosciuti, in un fondo agricolo nelle campagne di San Ferdinando di Puglia, impossessandosi di circa sette quintali di pesche.

Il proprietario del fondo, avvisato di quanto stava accadendo, aveva immediatamente raggiunto la sua proprietà, sorprendendo tre uomini a fare razzia dei suoi prodotti. I tre, vistisi scoperti, anziché abbandonare tutto e fuggire, si erano avventati contro il malcapitato, minacciandolo anche di morte, riuscendo così a portare via le pesche che erano riusciti a prendere.

Le immediate indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia, sotto la direzione del Comando della Compagnia di Cerignola, avevano permesso di identificare Balducci come uno dei tre malfattori. Il GIP del Tribunale di Foggia, concordando pienamente con le indagini dei Carabinieri e con la successiva richiesta del Pubblico Ministero, ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a suo carico, in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata, che è stata eseguita. Sono comunque ancora in corso le indagini per risalire all’identità dei complici dell'arrestato.