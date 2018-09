Furti di mezzi nelle aziende agricole, scatta il blitz di polizia: arresti tra Foggia, Bari e Cerignola

Sgominata una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti di mezzi all'interno di aziende agricole delle province di Bari e Foggia. La squadra mobile di Foggia e lo Servizio Centrale Operativo hanno arrestato numerose persone nelle suddette province.

L'operazione, in corso in queste ore, vede impegnati gli uomini della squadra mobile di Foggia e lo Sco nella cattura di pericolosi soggetti che avevano costituito una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati predatori all'interno di aziende agricole. Tutta la merce asportata è stata ricettata da un pregiudicato di Cerignola. Agli arresti collaborano equipaggi della squadra mobile di Bari e del reparto prevenzione crimine. I particolari dell'operazione verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, in programma a Foggia, alle 11.00.