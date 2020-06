Maxi-evasione dal carcere di Foggia, arrestati 15 detenuti: rapinarono autovetture per la 'grande fuga'

Rapinarono auto per la 'grande fuga', dopo l'evasione di massa dal carcere di Foggia.

Dall'alba di oggi, è in corso di esecuzione un’importante operazione anticrimine da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Foggia e degli agenti della squadra mobile della questura, su ordine della procura dauna, consistente nell’esecuzione di una misura cautelare applicativa della custodia in carcere a carico di 15 detenuti, ritenuti a vario titolo gli autori delle rapine di autovetture avvenute fuori dal carcere della città, dopo l’evasione in massa del 9 marzo 2020.

I dettagli di tale attività investigativa verranno forniti ad operazioni concluse.