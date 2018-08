Tentano il furto in un appartamento, ma arriva la polizia: finisce male la trasferta per una banda foggiana

Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di volante, hanno arrestato a Taurisano (LE) quattro giovani, tutti residenti in provincia di Foggia, resisi protagonisti di un furto in abitazione. L’intervento è giunto a seguito della segnalazione del proprietario dell’abitazione.

In particolare i quattro “trasfertisti” per commettere il furto, erano penetrati nell’abitazione, in località Lido Marini (nella Marina di Presicce), tutti a torso nudo, con le seguenti modalità: mentre uno faceva il palo, un altro si intrufolava in casa scavalcando il cancello, e altri due restavano in auto per poter guadagnare la fuga velocemente a bordo di una Fiat Punto

Dopo la segnalazione al 113 della vittima, sul posto è giunta immediatamente una volante, che è riuscita a bloccare i quattro individui: si tratta di C.A. di anni 34, C.S. di 28 anni, P.G. di 31 anni e S.U. di 30 anni, uno dei quali incensurato.

All’interno della Fiat Punto gli agenti hanno recuperato un pc portatile, 4 bracciali, 5 orologi, 2 paia di orecchini, 3 anelli, una videocamera compatta, 1140 euro in banconote di vario taglio, 180 franchi svizzeri in banconote di vario taglio e altri oggetti; refurtiva, verosimilmente proveniente da altri colpi già messi a segno dalla banda

I quattro, arrestati per furto in abitazione in concorso, sono stati associati alla Casa Circondariale di Lecce.