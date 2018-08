Foggiani in “trasferta lavorativa” sorpresi di notte con passamontagna e chiodi a quattro punte

Quattro passamontagna, due paia di guanti, una torcia ed una scatola contenente chiodi artigianali a quattro punte, detti “triboli” che avrebbero utilizzato per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine in caso di inseguimento. È quanto Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno trovato in un’auto presa a noleggio con a bordo tre foggiani in “trasferta lavorativa” di età compresa dai 30 ai 50 anni fermati due notti fa a Grottaminarda.

Dalla banca dati sono emersi subito i precedenti giudiziari dei tre, uno dei quali era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Condotti in caserma, per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere), mentre il 30enne è stato dichiarato in arresto per inosservanza agli obblighi inerenti alla misura di prevenzione cui era sottoposto. I tre sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

Potrebbe trattarsi degli stessi autori di alcuni colpi perpetrati in alcune abitazioni o esercizi pubblici della zona o anche di membri della banda specializzata nei furti ai bancomat con esplosivo.