Arrestati foggiani a Benevento: erano pronti a mettere a segno un colpo alle Poste

Luca Michele Gesualdo (in carcere) e Pasquale Lagioia (ai domiciliari), foggiani di 48 e 39 anni, sono stati arrestati a Benevento nella notte tra venerdì e sabato mentre a bordo di una Fiat Punto e di una Cinquecentro entrambe rubate poco prima, dopo esser stati fermati da una volante della polizia al Rione Libertà.

All'interno delle due autovetture - si legge su Ottopagine.it - sono stati rinvenuti e sequestrati un “ariete” artigianale, solitamente utilizzato per la rottura di pareti murarie e porte blindate, un piede di porco, una pala cava in ferro, denominata “marmotta” imbottita di esplosivo e con una miccia di accensione all’estremità, e altri arnesi da scasso.

Per gli inquirenti il materiale sarebbe servito a mettere a segno un colpo ai danni dell'ufficio postale di via Napoli, distante un centinaio di metri dal punto in cui le macchine erano state notate, riporta Ottopagine.it.