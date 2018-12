Da Foggia verso Milano in pullman, nascondevano carichi di droga nei trolley: 22 arresti

Viaggiavano con carichi di droga da 50 kg ciascuno, utilizzando autobus di linea. Cocaina, hashish e marijuana erano nascosti nei trolley. Così, dalla provincia di Foggia viaggiavano verso il Nord (ma non solo). Un sistema - spiega MilanoToday - scoperto dai carabinieri a partire da un episodio in apparenza marginale. L'esito dell'operazione: 22 ordinanze di custodia cautelare (21 in carcere e una ai domiciliari) in varie parti d'Italia. I coinvolti sono quasi tutti marocchini, prevalentemente senza fissa dimora, a parte cinque italiani. Nel gruppo anche due donne.

L'attività è partita nel mese di novembre del 2016, quando una donna di 48 anni, residente a Sesto San Giovanni, si presenta alla stazione dei carabinieri e sporge una denuncia molto particolare. La 48enne racconta di avere appena cacciato di casa una coppia di magrebini (che stava ospitando temporaneamente) perché le avevano "sequestrato" due telefoni chiedendo 1.200 euro per la restituzione. Motivo: mentre erano ospitati nel suo appartamento, avevano lamentato un ammanco di 25 grammi di cocaina e ritenevano che glieli avesse rubati la 48enne.

I carabinieri ricostruiscono le attività della coppia: i militari si sono trovati di fronte a un'organizzazione (non gerarchica, senza un vero capo) che fa arrivare la droga dal Marocco alla provincia di Foggia passando dalla Spagna e, verosimilmente, dal Mediterraneo, per poi smistarla in diverse province italiane: Roma e Lecce, ma anche Milano, Monza e Genova. Curioso il mezzo di trasporto utilizzato, a cui si deve il nome dell'operazione, "Pony Express": i corrieri si mettevano a bordo dei pullman di linea che fanno la spola tra il Sud e il Nord. L'autostazione di Milano Lambrate serviva da centro di smistamento per poi dirottare la droga nel Nord Milano e a Genova. A Cinisello Balsamo, in particolare, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato lo stupefacente in cantine e garage. In un'occasione il sequestro è avvenuto all'arrivo di un pullman a Lambrate.

Durante le indagini, che in pochi mesi hanno portato ad arrestare 16 persone in flagranza di reato (alcune delle quali coinvolte anche nelle ordinanze eseguite l'11 dicembre), i militari hanno sequestrato più di 140 chili di hashish, 9 di marijuana, 4 di cocaina e 100 mila euro in contanti. Il giro d'affari stimato è però di almeno un milione al mese, considerando che i viaggi in pullman avvenivano una volta ogni due settimane. Non è emerso, allo stato, un ruolo apicale nell'organizzazione, composta più che altro da individui che agivano per conto proprio comprando e rivendendo droga. C'erano comunque due persone "di spicco" con un ruolo organizzativo, uno nel Nord Milano e uno nel Foggiano. I 22 destinatari delle misure cautelari hanno tra i 22 e i 50 anni. Per quanto riguarda quelle eseguite nella mattinata dell'11 dicembre si parla di tre arresti a Lissone (Monza-Brianza), uno nella zona di Frascati (Roma), due a Genova, una donna in provincia di Lecce, uno nella provincia di Campobasso e uno a Cinisello Balsamo. Infine tre erano già in carcere: due per altri reati (a Monza e Trani), uno (ad Alghero) il cui arresto risale alla stessa operazione, a marzo del 2017.