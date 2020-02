Spaccio nella villa comunale di Foggia: carabinieri sorprendono (e arrestano) due giovani pusher

Spaccio di droga nella villa comunale di Foggia. A distanza di pochi giorni, beccati un 27enne senegalese all’interno della villa comunale e un suo coetaneo gambiano nelle vicinanze dello stesso parco, entrambi in possesso di marijuana e soldi ricavato dell’attività illegale.

E' quanto scoperto dai carabinieri di Foggia, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, appositamente predisposto in città, soprattutto in siti ordinariamente frequentati da ragazzi e nelle vicinanze di istituti di istruzione. I militari hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un cittadino nord-africano, senza fissa dimora. Nello specifico, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foggia hanno bloccato il pusher all’interno della villa Comunale, nell’atto del cedere una dose di marijuana a un occasionale acquirente.

A seguito di perquisizione personale, il 27enne senegalese è stato trovato in possesso di 8 bustine trasparenti contenenti grammi 14 marijuana, la somma contante di € 80,00 in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’illecita attività, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente nonché un coltello a serramanico. Qualche giorno prima, a poche centinaia di metri di distanza, a finire in manette era stato un 27enne gambiano, disoccupato, sorpreso a cedere delle bustine contenenti stupefacente a un assuntore locale.

L’arrestato sottoposto a perquisizione personale era stato trovato in possesso di ulteriori bustine contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana e della somma in denaro contante di € 105,00 in banconote vario taglio. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dei due pusher e i sequestri delle sostanze stupefacenti e del denaro.