Controlli di polizia da Foggia a San Severo, ai domiciliari ma pizzicati lontano dalle proprie abitazioni: arrestati

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, particolarmente intensificati in questo periodo estivo nel quale le persone si allontanano dalle proprie abitazioni per trascorrere fuori casa le proprie ferie estive, il 24 agosto due soggetti sono stati arrestati per evasione e accompagnati di nuovo presso le proprie abitazioni in regime degli arresti domiciliari.

Si tratta di un 59enne di Foggia beccato fuori dalla propria abitazione dal personale Reparto Prevenzione Crimine di San Severo e di un 28enne di San Severo pizzicato, sempre all'esterno della propria abitazione, dal personale del commissariato del posto. Entrambi sono in attesa del giudizio per direttissima