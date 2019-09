Maxi rissa a Foggia, paura e sangue in via Bagnante: il bilancio è di sette arresti e due persone in ospedale

Maxi-rissa in via Bagnante, in pieno centro, a Foggia. E' accaduto la scorsa notte, quando poco dopo la mezzanotte e mezza, un nutrito gruppo di persone, tutte del posto, si sono affrontate in strada.

Urla e schiamazzi hanno richiamato l'attenzione di residenti e passanti che hanno allertato le forze di polizia. I carabinieri, giunti sul posto, hanno arrestato (in attesa di convalida) sette persone.

Sul posto anche una ambulanza del 118 che ha medicato alcuni soggetti rimasti feriti, mentre per un paio di persone è stato necessario il ricovero in ospedale. Ai militari il compito di ricostruire causa e dinamica dell'accaduto.