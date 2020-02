Sangue sul viale della Stazione, in tre aggrediscono indiano: gli spaccano il naso per poche decine di euro

Violenta rapina, sul viale della Stazione a Foggia. Strattoni e pugni in pieno viso per strappare via una borsa ad un 32enne indiano, contenente poche decine di euro.

E' successo nella giornata di ieri, quando gli agenti delle 'Volanti' sono intervenuti in Viale XXIV Maggio in quanto un cittadino aveva segnalato una rissa in strada. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato, seduto a terra, un uomo di nazionalità indiana di 32 anni, con il naso sanguinante che riferiva di essere stato aggredito con dei pugni sul viso da tre persone. Questi, dopo averlo colpito, gli strappavano la borsa contenente poche decine di euro e i documenti d’identità e si davano alla fuga.

Due degli aggressori, che si erano allontanati in direzione del Nodo Intermodale, sono stati bloccati dagli agenti della seconda Volante, i quali sono riusciti anche a recuperare la borsa che era stata lanciata oltre la recinzione in muratura, che divide il nodo intermodale dalla Stazione Ferroviaria.

La vittima, invece, è stata soccorsa e condotta presso il locale Pronto Soccorso, con diagnosi di frattura chiusa delle ossa nasali; quest'ultima ha declinato false generalità, poichè a suo carico vi era un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato. Pertanto, dopo la restituzione della borsa, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di falsa attestazione sulla propria identità e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le attività di competenza.

I due malfattori, condotti negli Uffici della Questura, sono risultati essere entrambi di nazionalità marocchina, di 41 e 34 anni, e con il permesso di soggiorno scaduto. Dopo le formalità di rito, i due sono stati dichiarati in stato di arresto per il reato di rapina e condotti presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.