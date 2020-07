10 arresti, scacco matto alla banda che ha assaltato il portavalori della Cosmopol: di Foggia i presunti capi e promotori

E' stata sgominata questa mattina la banda che il 18 gennaio 2018 assaltò il furgone portavalori dell’istituto di vigilanza Cosmopol mentre transitava sulla superstrada 613 Lecce -Brindisi.

Si tratta del un commando di oltre 10 persone. Le persone coinvolte nelle indagini dell'Operazione Long Vehicle e nel blitz di cui sono stati resi noti i nomi sono sono Raffaele e Pietro L’Abbate, di 50 e 29 anni, entrambi di Monopoli; Ciro Morelli, 63 anni di Foggia; Luigi Antonio Ricci, 64 anni di Lucera; Nunzio Arnese, 60 anni di Cerignola, e la moglie Addolorata Piazzolla, 53 anni di Cerignola; Paolo Padalino, 52 anni, di Foggia. Tutti in carcere salvo Ricci, per il quale è stato disposto l'obbligo di dimora.

Morelli, Padalino (i presunti capi e promotori), Ricci, i due L’Abbate sono indagati di associazione per delinquere per aver fornito la logistica ai gruppi criminali della provincia di Foggia dediti alle rapine a mano armata su strada, anche attraverso le ditte Labbatransport Srls e Rp Labbate Srls.

Gli stessi, assieme ad Arnese e alla Piazzola, sono anche indagati per il reato di concorso in tentata rapina pluriaggravata per l’assalto del 18 gennaio al portavalori Cosmopol nei pressi dello svincolo per Tuturano – Cerano della carreggiata nord della superstrada Lecce- Brindisi. L’azione fu condotta con il blocco preliminare del traffico, ponendo una Ford Focus nera, su cui si trovavano due membri del commando, di traverso sulla carreggiata in direzione Brindisi.