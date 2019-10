Foggia "modello da ripetere ed esportare" nella lotta al Caporalato: ammende per 207mila euro, controlli e arresti

“Contro il caporalato a Foggia è stato fatto un lavoro preventivo: abbiamo estromesso i sistemi di trasporto illegale, con una azione continuata sul territorio e centinaia di mezzi sequestrati. Il trasporto su furgoni pericolosi e fatiscenti è stato perseguito senza tolleranza alcuna in Capitanata: un ‘modello’ da esportare e replicare nelle altre stagioni, quando le varie colture richiedono maggiori flussi di braccianti”.

Così il generale Alfonso Manzo, comandante Legione Carabinieri Puglia a margine della conferenza stampa relativa all’attività anti-caporalato svolta in Puglia negli ultimi tre mesi. Complessivamente, in Puglia, sono state arrestate in flagranza di reato 51 persone (altre 211 denunciate) in circa 260 operazioni contro lo sfruttamento del lavoro nero: “Abbiamo conseguito in pochi mesi risultati mediamente raggiunti in 3-4 anni”, commenta ancora il generale Manzo. Le attività sono state messe a segno da “inedite task force” composte dai carabinieri delle varie articolazioni territoriali della Legione Puglia con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro; tale approccio congiunto ha permesso di scoprire circa 1000 lavoratori sfruttati, senza contatti e privati qualsiasi diritto e tutela sul lavoro.

Dei soggetti arrestati, ben 51, un terzo di loro riguarda imprenditori che sfruttavano malamente i braccianti. Nel mirino dell’Arma c'è prevalentemente il mondo dell’agricoltura, ma il fenomeno investe anche altri ambienti lavorativi. “Un esempio è il mondo della pastorizia – rimarca Manzo – dove i pastori sfruttati vivono alla stregua degli animali. Ma la legge sul caporalato funziona bene e ci dà gli strumenti giusti per intervenire”. Nel dettaglio delle attività svolte in provincia di Foggia, sono stati effettuati 30 controlli anti-caporalato, che hanno portato a 170 lavoratori controllati (137 stranieri e 7 clandestini), con 2 arresti e ammende o sanzioni amministrative per 207mila euro.