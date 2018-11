Lotta senza quartiere al caporalato: 8 arresti e 31 denunce "ma troppi imprenditori lavorano nell'illegalità"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dall'inizio dell'anno, i carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, di iniziativa ed in autonomia hanno proceduto al controllo di 154 aziende (27 delle quali sono state riscontrate e contestate irregolarità).

Nel contempo, sono stati operati 8 arresti per il reato di "caporalato", mentre altre 31 sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per lo stesso reato. Ancora, sono state comminate sanzioni pecuniarie per oltre 36.000 euro, mentre 62 mezzi utilizzati dai caporali per il trasporto dei braccianti sono stati posti sotto sequestro.

"L'attenzione deve rimanere alta: il periodo della raccolta è ancora in corso, cambiano i prodotti e dobbiamo constatare che ci sono imprenditori che lavorano ancora nell'illegalità, affidandosi a caporali", spiega il colonnello Marco Aquilio. "Confidiamo che gli imprenditori, anche quelli più restii, con la prossima stagione si vadano ad allineare a quello che è previsto dalla legge" | VIDEO