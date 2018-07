Foggia, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: scattano gli arresti

Dopo il caso di Rodi Garganico, di ragazze minorenni di 15 e 16 anni impiegate a far sesso per "dissanguare" gli anziani, poi minacciati e derubati per un ammontare di circa 150mila euro, un'altra operazione interforze ha portato all'arresto in provincia di Foggia di nove persone con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

I dettagli verranno illustrati questa mattina presso la Procura della Repubblica di Foggia (che ha coordinato e diretto l'operazione) alla presenza del procuratore Ludovico Vaccaro e dei vertici provinciali delle forze di polizia.