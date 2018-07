VIDEO | Scoperto giro di prostituzione, arrestati foggiani insospettabili. Il procuratore: "Fenomeno intollerabile"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dieci appartamenti trasformati in "case d'appuntamento" pronte ad accogliere da 2 a 4 prostitute per volta, che si alternavano con rigide turnazioni settimanali. Una impostazione del lavoro professionale, con gestione imprenditoriale sia per le donne vi si prostituivano (tutte meretrici di professione) che per chi su quegli appartamenti - via La Rocca, viale Fortore, via Scillitani e anche uno al Villaggio Artigiani - stava costruendo una fortuna.

E' quanto scoperto a Foggia, all'esito di una complessa indagine interfoze coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Per il fatto, sono stati eseguiti nove arresti nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione