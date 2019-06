"Gravi reati contro privati e commercianti", scatta il blitz dei carabinieri: raffica di arresti

Alba di arresti, a Foggia e in provincia, dove da questa mattina è in corso una vasta operazione dei carabinieri. I militari del Comando provinciale di Foggia stanno eseguendo numerosi arresti per gravi reati in danno di privati ed esercizi commerciali di Foggia e provincia.

Al termine di complesse attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, i carabinieri stanno effettuando, dalle prime ore della mattina, una vasta operazione di polizia giudiziaria nei riguardi degli appartenenti ad un'associazione per delinquere responsabili di gravi reati che hanno creato un forte allarme sociale. I particolari dell'operazione - denominata Gold Rush - verranno resi noti in mattinata, nel corso di una conferemza stampa che si terrà in procura.