Saccheggiano i negozi di un outlet: i tre foggiani arrestati fanno scena muta davanti al giudice

Hanno deciso di non rispondere alle domande del giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere durante l'interrogatorio di convalida, i tre giovanissimi foggiani accusati di un furto aggravato, avvenuto lo scorso venerdì, ai danni del centro commerciale 'La Reggia Outlet' di Marcianise, nel Casertano.

Si tratta di un centinaio circa di capi di abbigliamento, del valore stimato sui 10mila euro, trafugati dagli scaffali dei negozi Empio Armani, Roy Roger's, Moschino, Jacon Cohen e altri ancora. I tre - due ragazze poco più che maggiorenni e un ragazzo di 29 anni - sono stati arrestati nell'immediatezza dei fatti dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Marcianise, che li hanno sorpresi a bordo della loro Alfa 159, con la refurtiva a bordo, e arrestati a seguito di un inseguimento a piedi. I tre sono accusati di furto aggravato in concorso, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l'accusa, i tre si sarebbero finti clienti dei negozi, salvo poi nascondere la merce trafugata in apposite borse "schermate" per eludere i dispositivi antitaccheggio.