Furto nella tabaccheria, ma arriva la polizia: quattro persone arrestate in flagranza

Furto aggravato, quattro persone finiscono in manette. E' l'arresto in flagranza ai danni di una tabaccheria operato dagli agenti della polizia, ed eseguito nei confronti di 4 soggetti, tutti foggiani. I particolari dell’operazione verranno forniti questa mattina in sede di conferenza stampa che si terrà in questura alle 11.30.