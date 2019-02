Arrestati "quelli della notte": giovani pregiudicati beccati con le mani nel sacco mentre svaligiavano tabaccheria

La scorsa notte gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile (4^ Sezione, Reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione), a seguito della predisposizione di un servizio notturno finalizzato al contrasto del fenomeno dei furti presso i tabaccai e le attività commerciali in genere, ha tratto in arresto per furto aggravato in concorso Domenico Perdonò, nato a Foggia, classe 1992, pregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, Antonio Stallone, pregiudicato classe 1992, Benedetto Tanzi pregiudicato classe 1996 e C.D. incensurato classe 1991.

Il personale operante, dopo aver notato un foro precedentemente praticato nella serranda di una rivendita di tabacchi situato in via Matteotti, predisponeva nell’immediatezza un servizio di appostamento presupponendo che i malviventi sarebbero ritornati per perseverare nell’intento criminoso. Tale intuizione permetteva di arrestare i malviventi in flagranza di reato, recuperare la merce sottratta e restituirla al legittimo proprietario.

L’attività di polizia giudiziaria consentiva altresì di recuperare l’autovettura provento di furto utilizzata dai quattro malviventi per giungere presso la tabaccheria.

Più in particolare, i malviventi, dopo aver divelto la serranda ed essersi allontanati per non destare sospetti, tornati sulla scena del reato si introducevano all’interno di una rivendita di tabacchi di via Matteotti asportando merce quantificata in sede di denuncia dal proprietario tra i 6mila e gli 8mila euro e immediatamente restituita. Al termine delle formalità di rito i quattro malviventi sono stati associati presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G.