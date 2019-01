Foggia, estorsione ai danni di commerciante del Villaggio Artigiani: due arresti della polizia

Estorsione ai danni di un esercizio commerciale in zona Villaggio Artigiani, a Foggia. Due arresti della Polizia di Stato. I particolari dell'operazione (che segue quella analoga messa a segno solo pochi giorni fa, sempre nel quartiere periferico della città) verranno forniti in sede di conferenza stampa, programmata questa mattina in questura, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro.