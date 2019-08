Ferragosto, controlli serrati su treni e stazioni: due arresti per furto nello scalo foggiano

Controlli serrati su treni e stazioni nella settimana di Ferragosto. Gli agenti della PolFer del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise hanno effettuato oltre 4.600 controlli, indagando 6 soggetti mentre altri 3 sono stati arrestati.

I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 101 pattuglie nelle stazioni e 31 a bordo treno. 51 i convogli ferroviari scortati, in particolar modo della lunga percorrenza diurna/notturna della tratta Lecce-Bologna. 9 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori, 2 gli stranieri in posizione irregolare.

Nell’ambito della sopra indicata attività, nella stazione di Foggia è stato arrestato un pregiudicato barese, che si era reso responsabile del furto di una borsa (con denaro, documenti e monili in argento), sottratta ad una passeggera del Frecciarossa Milano-Bari. La borsa veniva recuperata dagli agenti e restituita, integra del contenuto, alla donna.

Nelle maglie dei controlli, inoltre, sono incappati due romeni, uno che risultava destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GI.P. del Tribunale di Salerno perché indagato per furto aggravato di una borsa in danno di un’anziana signora di Capaccio (SA), mentre l’altro, allontanato dal territorio nazionale nel 2014 in esecuzione di misura di sicurezza emessa dal Tribunale di Foggia, in quanto condannato per tentato omicidio, era rientrato illegalmente in Italia. Entrambi sono stati tratti in arresto.