Alba di arresti a Foggia: lesioni aggravate dall'odio razziale e rapina in abitazione da parte di una donna

Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri, nella giornata odierna, hanno eseguito diverse misure cautelari in carcere nei confronti di soggetti responsabili di differenti reati.

In particolare, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone responsabili di lesioni aggravate dall’odio razziale ai danni di una serie di cittadini extracomunitari. Inoltre, una donna è stata arrestata per rapina in abitazione. I dettagli dell´operazione verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11:00 presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Foggia, alla presenza del Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro.