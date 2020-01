Bombe ed estorsioni, quattro arresti a Foggia. Sequestrati 11 ordigni e 'l'agenda' con nomi e cifre

Quattro provvedimenti di fermo (tre dei quali eseguiti) per tentata estorsione in danno di imprenditori della città, una agenda sequestrata con cifre e nomi, tutti dati da contestualizzare e analizzare, e due fucili sottratti alla criminalità, armi che si aggiungono alla dozzina di munizioni da guerra e agli 11 ordigni (per complessivi 3,5 kg di materiale esplosivo) sequestrati negli ultimi giorni.

Questi i risultati più significativi dell’operazione interforze messa a segno all’alba di oggi, a Foggia e provincia da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un’attività che segue di pochi giorni il blitz dell’Epifania, e che è andata a colpire soggetti ritenuti dagli inquirenti vicini o già inseriti nelle ‘batterie’ della Società Foggiana.

Nel dettaglio delle attività, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito tre fermi su quattro per tentata estorsione in danno di imprenditori del posto (un commerciante e un imprenditore edile), mentre un quarto (fuggito all’estero) è attivamente ricercato. Pochi dettagli al riguardo: “attendiamo la convalida dei fermi”, spiega il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, il cui obiettivo è anche quello di ‘proteggere’ informazioni propedeutiche al prosieguo dell’attività.

Non meno importante, il sequestro operato al Rione Candelaro dai carabinieri, ovvero denaro contante per 19mila euro, insieme ad una agenda che riportava nomi e cifre; tutti dati che verranno analizzati e contestualizzati dagli inquirenti (spaccio di droga o racket delle estorsioni?). Le operazioni sono state svolte in contemporanea da polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza: 110 gli uomini in campo, insieme ai reparti speciali, coordinati da Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e Procura di Foggia.

Sequestrati altri due fucili (uno dei quali nelle disponibilità di un membro di un clan locale), armi che si vanno a sommare agli 11 ordigni, per complessivi 3,5 kg di materiale esplosivo, sequestrati negli scorsi giorni dai carabinieri, in un locale interrato al Rione Candelaro. Eseguito, inoltre, un arresto per droga e sequestrati 5mila litri di gasolio – “un deposito non autorizzato di gasolio”, chiosa Volpe - ad Orta Nova.

Tutto ciò accade nello stesso giorno in cui arriva a Foggia una ‘dotazione extra’ di uomini, voluta dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a protezione delle vittime di mafia e racket. “Questa è la nostra risposta ai cittadini - spiega il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro - il nostro vuole essere un messaggio di tutela. Lo Stato è qui per tutelare le persone offese con misure di protezione nei confronti delle vittime. Basta ‘terre di mezzo’ (il riferimento è alla relazione semestrale della Dia, ndr), è tempo di coraggio e scelte. E’ tempo di porre fine alle ambiguità, è tempo del rigore e di schiene dritte”.

