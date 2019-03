Vasta operazione antidroga nel Foggiano: smantellati due gruppi criminali dediti allo spaccio di stupefacenti

Vasta operazione antidroga nel Foggiano. Procura della Repubblica e Carabinieri di Foggia assestano un altro duro colpo alla criminalità della provincia: smantellati a Margherita di Savoia e a San Giovanni Rotondo due gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti, numerosi gli arresti effettuati. Maggiori dettagli in merito all'attività - battezzata "Operazione Salus" - verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, in programma in mattinata, presso la Procura dauna.