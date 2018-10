Dietro una vita tranquilla il business della droga: insospettabile foggiano arrestato nel Piacentino

E' foggiano uno dei due soggetti arrestati a San Nicolò in prospaccio e per detenzione di drogavincia di Piacenza per ai fini di spaccio. Incensurati, come riporta IlPiacenza.it, sono stati arrestati dai carabinieri il 21 ottobre.

I militari dell'Arma hanno agganciato l'auto con a bordo un 26enne nullafacente del posto e lo hanno seguito fino a quando il ragazzo ha parcheggiato davanti all'abitazione del foggiano 44enne, dove è avvenuto il passaggio di un panetto di hashish.

L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo e per entrambi sono scattate le manette. Nel garage dell'uomo i militari hanno trovato 34 panetti marchiati "HA", "€" e "BOGTI" di diverso spessore, che verosimilmente indicano una diversa qualità.

L'insospettavbile foggiano lavora e vive con la famiglia. Entrambi i soggetti su disposizione del pm Antonio Colonna sono stati portati alle Novate