Fiumi di cocaina tra Foggia, Isernia e Roma: scatta il blitz, 12 arresti nell'operazione 'White Rabbit'

Sgominato gruppo dedito allo spaccio di stupefacenti tra Foggia e Isernia, in grado di raggiungere anche la Capitale. Da questa mattina, la Polizia di Stato sta eseguendo 12 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di traffico e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'operazione della Polizia di Isernia, denominata "White rabbit", vede impegnati 70 uomini e diverse unità cinofile. Figura di rilievo all'interno del gruppo, un foggiano che, in passato, fu reggente di uno dei clan locali. Nel gruppo, anche quattro donne arruolate come pusher o "cassiere".

Ingente il volume di affari: nell'arco di 4 mesi - è emerso - è stata trasportata nel capoluogo molisano cocaina per oltre 120 mila euro. I dettagli del blitz verranno resi noti in mattinata, nel corso di una conferenza stampa, in programma negli uffici della Procura di Isernia.