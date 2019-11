Auto a 'zig-zag' su viale Fortore, polizia blocca 'Musa' spericolata e scopre cocaina: scatta l'arresto

A bordo di una Lancia Musa 'zigzagavano' pericolosamente nel traffico di viale Fortore, a Foggia. Fermati dalla polizia, i due giovani a bordo sono stati trovati in possesso di droga - alcune dosi di cocaina - e arrestati.

E' in breve quanto accaduto nella notte del 10 novembre, quando i 'Falchi' della squadra mobile hanno arrestati due giovani, entrambi pregiudicati foggiani, di 31 e 27 anni, con l'accusa di concorso di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, intorno all'una, una pattuglia della Squadra Mobile, transitando in viale Fortore, notava una Lancia Musa di colore grigio che, incurante del traffico, zigzagava tra le auto incolonnate. A fronte del comportamento sospetto, il mezzo è stato inseguito fino a via di San Giuliano, strada senza via d’uscita.

Bloccato il mezzo, gli agenti hanno perquisito l'auto e i suoi occupanti, recuperando una scatoletta il metallo avvolta da nastro isolante di colore nero chiusa con un elastico. All’interno vi erano 3 bustine contenenti 26 involucri, 'dosi da strada' di cocaina per 10 grammi complessivi, mentre nella disponibilità di del più giovane, è stata sequestrata la somma di 120 euro, in banconote di vario taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio posta in essere da entrambi.

Alla luce di quanto rinvenuto, la perquisizione è stata estesa anche presso le abitazioni dei due. Nell'ambitazione del 27enne, la polizia ha recuperato altri grammi di marijuana (suddivisa in 3 dosi da strada) di di hashish (2 dosi da strada). Attese le risultanze dell’esame narco-test e la flagranza del reato contestato, i due sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.