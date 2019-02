La fidanzata di Di Fiore esce dal carcere: concessi i domiciliari. Avv. Sodrio: "Totalmente estranea a circuito criminale"

Arresti domiciliari per Raffaella dell'Anno. Il giudice Dello Iacovo, che in prima battuta aveva disposto la custodia in carcere della fidanzata di Aleandro Di Fiore, l'ex buttafuori del Domus accusato di tentato omicidio nei confronti di un ragazzo di Lucera ferito da un colpo di arma da fuoco all'uscita del locale, ha ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari presso un'abitazione di Faeto, come richiesto dall'avvocato Michele Sodrio.

In occasione dell'interrogatorio di garanzia l'indagata si era avvalsa della facoltà di non rispondere, dicendosi troppo sconvolta psicologicamente devastata per lo stato di detenzione, essendo alla sua prima esperienza detentiva in assoluto e tuttavia non potendo negare il contenuto di alcune intercettazioni in carcere che la riguardavano, raccolte durante colloqui con il suo fidanzato.

Questo il commento del legale Michele Sodrio: "Si tratta di un primo e parziale risultato che comunque ci soddisfa, perché raggiungiamo l'obiettivo minimo di ottenere in questa prima fase almeno agli arresti domiciliari. Sono certo che nelle prossime settimane riusciremo a chiarire la totale estraneità ai fatti della mia cliente, che è una ragazza del tutto estranea a qualsiasi circuito criminale e che ha l'unica colpa di essere rimasta vicina al proprio compagno in un momento drammatico".

Avvocato Michele Sodrio