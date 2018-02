Arresti a Candela, il legale precisa: "Nessuna droga in casa, i ragazzi sono stati rimessi in libertà"

Arresti a Candela. In riferimento alla notizia dell'arresto di due giovani, sorpresi con 12 grammi di marijuana addosso dai carabinieri di Candela, l'avvocato Vincenzo Sarcone, legale di uno dei due arrestati precisa quanto segue: "voglio precisare in nome e per conto di uno dei due ragazzi, mio assistito, che la perquisizione domiciliare ha dato esito negativo. Pertanto la tesi dell’uso personale non è stata affatto smentita. I ragazzi sono stati immediatamente rimessi in libertà".