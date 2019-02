Operazione Chorus, venerdì commissione Antimafia a Foggia. Il ministro Lezzi: "Seguo con attenzione"

"Ringrazio le forze dell’ordine e la Procura di Foggia per l’operazione compiuta oggi, che ha portato a numerosi arresti nei confronti di soggetti accusati degli attentati incendiari nei confronti di attività commerciali. Da tempo seguo con preoccupazione e apprensione le vicende della Capitanata e il tremendo susseguirsi di azioni violente e intimidatorie. Si tratta di uno dei territori del nostro Paese dove la criminalità è più radicata e l’intervento di oggi dimostra la ferma volontà dello Stato di intervenire e reprimere" così il Ministro del Sud, Barbara Lezzi, in merito agli arresti di oggi.

Come preannunciato dal senatore foggiano Marco Pellegrini, "un segnale importante in tal senso viene anche dalla Commissione parlamentare Antimafia, che venerdì sarà a Foggia per incontrare le istituzioni locali e i cittadini vittime di attentati - annuncia il Ministro-. Certamente la strada da percorrere è ancora lunga per strappare questa terra difficile a chi vuole imporre la legge del più forte, ma abbiamo il dovere e la volontà di andare avanti con la massima determinazione" conclude Lezzi.