Fanno razzia di merce al Megalò di Chieti: tra i tre arrestati anche un 35enne garganico

C’è anche un 35enne garganico tra i tre soggetti arrestati per aver fatto razzia di merce varia all'interno del centro commerciale Megalò, Attrezzati per rimuovere le placche antitaccheggio, la polizia è riuscita a fermarli in flagranza e ad arrestarli con l’accusa di furto aggravato in concorso: si tratta di T.P, 30 anni di Vibo Valentia, V.S. 28 anni di Penne e D.C. 35enne di San Giovanni Rotondo.

Come riportato da ChietiToday, lunedì sera, dopo aver parcheggiato nell'area fuori dal centro commerciale è cominciato il via vai dei tre che nel frattempo avevano rubato dei libri, capi di abbigliamento, oggetti elettronici, integratori alimentari. Merce del valore di circa 1000 euro rinvenuta nell'auto dove gli uomini della Volante hanno trovato anche altra refurtiva.

Ieri mattina il giudice del tribunale di Chieti ha convalidato gli arresti e ha disposto i domiciliari per il sangiovannese e l'obbligo di firma per gli altri due.