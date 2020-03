Cronaca Cerignola / Via Bari

Forzano l'ngresso di un appartamento con una leva, ma arriva la polizia: in due arrestati dopo una fuga a piedi

E' accaduto ieri, in via Bari, a Cerignola. Per il fatto, la polizia ha arrestato due uomini del posto, con precedenti di polizia, di 31 e 44 anni, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione