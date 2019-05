"Spaccata" col camion, commando butta giù i cancelli di una azienda ma arrivano i carabinieri: arrestati

Hanno utilizzato un camion come 'testa d'ariete' per la 'spaccata' ai danni di un'azienda. L'immediato intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare due dei cinque membri della banda, entrambi di Cerignola.

Il fatto è successo la scorsa notte, in via Faustino Trebbi, dove ha sede l'azienda Trelleborg Wheelsystem, di Budrio, nel Bolognese. Il rumore è stato forte e chiaro e, come riporta BolognaToday.it, ha svegliato i residenti della zona, che hanno quindi lanciato l'allarme al 112.

d agire un commando di cinque uomini; avevano appela lanciato un camion DAF contro i cancelli dell'azienda, e si accingevano ad entrare per caricare i rottami ferrosi. Immediato l'intervento dei carabinieri, giunti da Budrio e Molinella, che hanno bloccato e arrestato due uomini, un 45enne e un 51enne, originari di Cerignola, mentre un loro compaesano è stato denunciato ed è ricercato insieme agli altri complici.