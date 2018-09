Evasione dei domiciliari, rapina e resistenza a pubblico ufficiale: cinque arresti nel foggiano

Sono stati cinque gli arresti eseguiti nel corso dell'ultimo fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola nell’ambito dei servizi di controllo sul territorio per la prevenzione dei reati.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM hanno arrestato in flagranza per evasione Marco Specchio Difonzo, cerignolano, cl.'77, sorpreso all’esterno della propria abitazione, dove si trova sottoposto al regime degli arresti domiciliari per riciclaggio di veicoli. Il quarantunenne è nuovamente stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ancora i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM hanno poi tratto in arresto, anche qui in flagranza per evasione, il 51enne cerignolano Vincenzo Caputo, sorpreso anch’egli all’esterno della propria abitazione, e risottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Ancora a Cerignola è finito in manette Matteo Giannatempo, 35enne cerignolano. L’uomo, dopo aver ignorato l’alt intimatogli da una pattuglia della citata Stazione mentre era alla guida di un Piaggio Liberty 125 per le vie della città, si è dato ad una spericolata fuga, con manovre tali da creare una situazione di generale pericolo, venendo però prontamente raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Il motociclo, risultato provento di furto, è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

A San Ferdinando di Puglia, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Bogdan Ionel Cimpan, cittadino rumeno del '92, emessa dalla Corte di Appello di Bari, in sostituzione degli arresti domiciliari a cui si trovava sottoposto per una rapina aggravata commessa in Romania. Cimpan, quindi, al termine delle formalità di rito è stato condotto nel carcere del capoluogo.

Infine, ancora i militari della Stazione di San Ferdinando hanno tratto in arresto in flagranza per evasione Angelo Balducci, cerignolano del 1984, in quanto sorpreso dalla pattuglia in servizio perlustrativo all’esterno della propria abitazione. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Foggia.