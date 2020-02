Al lavoro per 'cannibalizzare' furgone, ma arriva la polizia: blitz nell'autodemolizione, tre arresti

L'autodemolizione chiude il cancello per 'cannibalizzare' un un furgone oggetto di furto, a Milano. Accade a Cerignola, dove lo scorso 1° febbraio, gli agenti del Commissariato cittadino hanno effettuato un controllo presso un’azienda di autodemolizione del circondario.

L'attività rientra nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei furti di auto e alle conseguenti attività di riciclaggio sui componenti delle stesse. Giunti sul posto, intorno alle 11.30, i poliziotti hanno notato che il cancello d’ingresso dell'attività era chiuso, cosa assai strana considerato il giorno lavorativo e l’orario.

Pertanto, gli operati hanno chiesto al titolare della ditta (che abita accanto), di aprire il cancello d’ingresso per un sopralluogo. A quel punto, i poliziotti hanno scoperto nella parte posteriore dell'attività, sotto una tettoia, tre uomini che stavano “cannibalizzando” un furgone Iveco Daily. In particolare, due degli uomini armeggiavano in prossimità del motore, mentre l’altro con una fiamma ossidrica operava vicino al longherone del veicolo.

I tre individui, alla vista degli agenti hanno immediatamente lasciato a terra gli attrezzi. Da un successivo controllo è emerso che il furgone era stato oggetto di furto a Milano due giorni prima. La perquisizione è stata estesa all’intera autodemolizione, permettendo di recuperare anche il cassone appartenente all’Iveco, al cui interno vi era un propulsore di dubbia provenienza, che è stato sottoposto a sequestro insieme all’altro materiale rubato. I tre uomini, tutti cerignolani, sono stati tratti in arresto per ricettazione e riciclaggio di veicoli provento di furto e accompagnati presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il titolare della ditta, invece, è stato denunciato in stato di libertà per i medesimi reati.