Scoperta centrale della droga, smartphone fatale a un ragazzo e a una donna: sequestrati 22 kg di marijuana

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Foggia, hanno arrestato un uomo di 23 anni e una donna di 36 trovati in possesso di 22 kg di marijuana. In particolare, una pattuglia di “Baschi verdi” del Gruppo della Guardia di Finanza di Foggia, durante l’esecuzione di attività di controllo economico del territorio, ha fermato, nei pressi di Orta Nova, un’autovettura il cui conducente denotava un atteggiamento sospetto.

La conseguente attività di ispezione del veicolo, eseguita con l’ausilio di unità cinofila della Compagnia della Guardia di Finanza di Manfredonia, ha consentito di rinvenire e di sottoporre a sequestro 87 grammi di marijuana abilmente occultata all’interno dei sedili e un bilancino di precisione. Grazie ad alcune immagini acquisite dallo smartphone del fermato, i militari sono riusciti ad individuare un casolare, in agro di Cerignola, dove lo stesso si era rifornito della sostanza stupefacente.

La perquisizione del locale ha consentito di accertare la presenza di un vero e proprio opificio – nella disponibilità di una trentaseienne che dimorava in un locale attiguo, munito di impianto di videosorveglianza – per l’essicazione e ed il confezionamento della marijuana. Nel dettaglio, sono state sequestrate 187 piante e varie infiorescenze di cannabis – dalle quali sarebbero stati ricavati circa 22 kg. di marijuana – un forno e vari ventilatori per velocizzare l’essicazione del prodotto da spacciare nelle piazze di Cerignola ed Orta Nova. Entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto per i reati di detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio e posti a disposizione dell’A.G. che ha disposto la custodia cautelare in carcere per la donna e i domiciliari per il ventitreenne.