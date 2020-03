'Saccheggiano' ripetitore Wind, ma non fanno i conti col segnale Gps delle batterie: ladri in fuga intercettati e arrestati

Furto in atto ai danni di un ripetitore Wind / 3, scatta l'allarme alla polizia che riesce a recuperare la refurtiva. E' accaduto nella giornata di ieri, a Cerignola, quando gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo e del Commissariato di Cerignola, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno ricevuto la segnalazione di furto in atto di batterie appartenenti ad un ripetitore telefonico. Poiché le batterie hanno un sistema attivo di segnalazione GPS, la polizia le ha subito intercettate lungo la Statale Ofantina, in direzione Cerignola, permettendo agli agenti di mettersi subito sulle tracce dei malfattori.

Nel corso delle ricerche i poliziotti hanno intercettato un’auto Innocenti 100 con a bordo due persone e hanno immediatamente intimato l'Alt Polizia, che è stato però ignorato dai due che, invece, continuavano nella corsa tentando di dileguarsi. La fuga è stata interrotta dalla 'Volante' che ha sbarrato letteralmente la strada ai fuggitivi. Dalla perquisizione sull’autovettura sono state rinvenute 12 batterie di grosse dimensioni, oltre a materiale idoneo allo scasso.

Accertato che quattro delle batterie presenti erano proprio quelle asportate poco prima e che tramite il sistema GPS era stato monitorato tutto il percorso compiuto dai due cerignolani, questi sono stati dichiarati in stato di arresto per furto aggravato e condotti presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della locale Procura della Repubblica. Le quattro batterie sono state restituite al titolare dei ripetitori da cui erano state sottratte, mentre le altre, unitamente all’autovettura e agli arnesi atti allo scasso, utilizzati per commettere il furto sono stati sottoposti a sequestro penale.