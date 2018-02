Blitz dei carabinieri in un capannone, in quattro stavano smontando un’auto rubata: arrestati

Ennesimo colpo dei militari dell’Arma in termini di contrasto al fruttuoso affare della ricettazione di veicoli rubati e del riciclaggio delle loro varie parti meccaniche. I Carabinieri della Stazione di Cerignola, in piena sinergia con quelli del Nucleo Operativo, dopo un’intera nottata di appostamento all’addiaccio, senza mai perdere di vista l’autovettura d’interesse, hanno tratto in arresto Vincenzo e Natale Morra , cl. '76 e '75, Cosimo Matera, cl. '70, e Tommaso Strafezza cl. '72, tutti pregiudicati cerignolani.

Il furto

La sera precedente all’arresto, i militari in servizio di pattuglia, avevano notato uno strano movimenti nei pressi di un capannone lungo via Melfi. Avendo intuito cosa stesse accadendo, dall’esterno sono riusciti ad avvicinarvisi senza dare nell’occhio, notando che alcune persone avevano parcheggiato un’Audi A6 in un capannone ed erano andati via. Nottetempo, quindi, i Carabinieri, introdottisi nel cortile, sono riusciti a vedere la targa dell'auto sospetta, verificando così che era stata rubata la notte precedente a Carapelle e che era già stata parzialmente smontata nelle parti interne.

L’arresto

A quel punto i carabinieri dell’arma hanno deciso di appostarsi in attesa che qualcuno tornasse a smontare il mezzo. Alle 6 circa gli sforzi dei Carabinieri sono stati finalmente ripagati. I quattro malfattori, infatti, arrivati sul posto, sono entrati nel capannone e hanno cominciato a smontare il mezzo, fino a quando i militari, all’improvviso, non li hanno bloccati e dichiarati in arresto. Tutti già con precedenti specifici, su disposizione del P.M. di turno sono stati rinchiusi nel carcere di Foggia. Risponderanno dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso.