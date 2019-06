Pugno duro contro lo spaccio di droga: a Cerignola arrestati due giovanissimi di 17 e 19 anni

L'attività di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti porta all'arresto di altri due giovanissimi, uno ancora minorenne. Accade a Cerignola, dove procede incessante da parte dei carabinieri della Compagnia l’attività di contrasto allo spaccio di droga.

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, a Cerignola, hanno tratto in arresto, in due diverse circostanze, un 17enne ed un 19enne, entrambi italiani. Il primo, cerignolano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 23 involucri contenenti 70 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Il minore è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura dei Minori di Bari, è stato accompagnato presso la sua abitazione, con prescrizione di permanenza in casa.

Sempre a Cerignola i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 19enne incensurato di Canosa di Puglia. Controllato mentre si trovava a piedi in viale di Levante e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana e della somma contante di 120 euro, presumibilmente provento dell’attività illecita di spaccio. Nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono state rinvenute altre 32 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 39,84 grammi, nonché una busta contenente altri 57,45 grammi della stessa sostanza. Dichiarato in arresto, dopo le formalità di rito, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.