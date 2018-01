Carabinieri aggrediti e minacciati di morte: arrestati soggetti vicini al clan ‘Di Tommaso’

Alle 2.30 della notte tra il 24 e 25 dicembre 2017, un equipaggio del Radiomobile dei Carabinieri di Cerignola era intervenuto presso il noto quartiere di San Samuele dove erano state segnalate persone in strada con musica ad alto volume. Al loro arrivo i militari sono stati accerchiati da numerosi residenti della zona che hanno posto in essere un atteggiamento minaccioso e non collaborativo. Al sopraggiungere di ulteriori pattuglie di rinforzo i più facinorosi hanno opposto fattiva resistenza minacciando di morte i militari.

Le aggressioni e le minacce di morte

Il gruppo di esagitati non solo non aveva ritenuto di cedere al buon senso, ma una buona parte di questi, aizzati dal noto pluripregiudicato Stefano Ditommaso e dai suoi familiari, oltre a ribadire le pesantissime minacce, anche apertamente di morte, aveva addirittura aggredito fisicamente gli operanti, venendo solo a fatica contenuta, senza troppo gravi conseguenze, solo grazie alla professionalità e alla capacità di autocontrollo delle forze schierate. Non è stato possibile procedere al loro arresto in flagranza poiché, approfittando della confusione creatasi e della resistenza passiva di donne e bambini, sono riusciti a darsi alla fuga. Solo dopo il sopraggiungere di ulteriori rinforzi e con la collaborazione anche delle altre forze di polizia è stato possibile riportare la situazione alla calma.

Il blitz al 'San Samuele' di Cerignola

Del grave fatto è quindi stata informata la Procura della Repubblica di Foggia che, acquisiti gli atti comprovanti le condotte poste in essere quella notte, ha richiesto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari di intervenire nei confronti dei violenti agitatori. Nelle prime ore della mattinata odierna, pertanto, il Comando Provinciale di Foggia con l’ausilio degli Squadroni Eliportati Cacciatori e del 6^ Nucleo Elicotteri di Bari, sono tornati nel quartiere di San Samuele questa volta per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di undici persone, individuate come quelle maggiormente attive contro di loro quella notte.

I nomi degli arrestati

L'ordinanza del G.I.P. di Foggia ha quindi portato al carcere di Foggia il già citato Stefano Ditommaso, cl. '69, proprio per il suo ruolo di protagonista dei più gravi episodi, di fomentatore degli altrui animi e di pluripregiudicato per reati anche di mafia. E' evidente infatti che, visto il luogo di svolgimento e la qualità dei personaggi coinvolti, il fatto non può avere il significato di una qualsiasi condotta di resistenza alla P.G. occasionata dall'impeto di reagire ad un controllo malgradito, ma va interpretato alla luce dell'accreditamento del ruolo di potere delinquenziale guadagnato dal medesimo in quel territorio cittadino e di manifestazione visibile della sua capacità di opporsi alle Forze dell'Ordine per riaffermare la sua forza intimidatoria. Per il minor spessore criminale sono, invece, stati ristretti agli arresti domiciliari Michele Russo, cl. '68, Antonio Russo, cl. '89, Michele Cotugno, cl. '90, Stefano Alberto Biancolillo, cl. '90, e Pasquale Ditommaso, cl. '90, mentre altre cinque persone sono state sottoposte all'obbligo della presentazione quotidiana alla P.G..

Un fatto analogo avvenuto a novembre

Non è la prima volta che soggetti appartenenti al mondo delinquenziale cerignolano si oppongono con tali modalità al lavoro delle forze di polizia. Già il 30 novembre scorso la Compagnia di Cerignola ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di nove persone per il reato di resistenza e minaccia a P.U. commesso il 15 dello stesso mese