Quella di Angelo e Napoleone Cera è "un'attività clientelare spaventosa". Il Pm: "Si prende il biglietto come in salumeria"

Un quadro lucido e impietoso quello tratteggiato dal pm Antonio Laronga a margine della conferenza stampa relativa agli arresti di Angelo e Napoleone Cera, da questa mattina ai domiciliari (qui le ipotesi di reato contestate).

"Una realtà inquietante", esordisce Laronga. "Oltre all'attività ricattatoria che è stata posta in essere dai due indagati, emerge una attività clientelare spaventosa: per darvi l'idea, basti pensare che presso l'ufficio utilizzato dai Cera, a San Marco in Lamis, si prende il biglietto come in salumeria. C'era una fila eneorme di persone che si presentavano per chiedere favori, piaceri di ogni genere, assunzioni presso l'Asl, Consorzi e società satellite dell'Asl. Da qui si spiega la reazione alla notizia della possibile internazionalizzazione. Per la serie "se perdiamo la società che gestisce il cup perdiamo questo potere". Siamo di fornte non ad attività politica, ma solo clientelare" | IL VIDEO