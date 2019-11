'Bulle' in discoteca, prima strappano la borsa ad una ragazza poi la riempiono di calci e pugni nel parcheggio: arrestate

'Bulle' in azione in discoteca, a Foggia. 'Ragazze terribili' strappano la borsa ad una ragazza poi la riempiono di calci e pugni nel parcheggio. È, in breve, quanto accaduto nella notte del 1° novembre, all'interno e all'esterno della discoteca 'Histoire', a Foggia, dove la polizia è intervenuta per la segnalazione di una lite in atto.

Per il fatto, gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla Procura di Foggia, hanno dato esecuzione ad ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Foggia, a carico di due ragazze, di 24 e 18 anni. Più nel dettaglio, lo scorso 1° novembre, la polizia è intervenuta in discoteca per una lite in atto.

La vittima denunciava alla polizia una aggressione subita da parte di alcune ragazze mentre raggiungeva il privè della struttura: le indagate le avrebbero strappato la borsa, contenente 70 euro, alcuni effetti personali, nonché documenti d’identità. La stessa è stata quindi raggiunta da una amica, insieme alla quale ha cercato di recuperare la borsa nei pressi dell’ingresso della discoteca. In tale frangente, il gruppetto di ragazze indiziate, si sono avvicinate nuovamente alla vittima e alla sua amica, aggredendole con calci e pugni.

L’escussione dei testimoni, nonché l’acquisizione delle immagini dalle telecamere di videosorveglianza da parte degli investigatori della Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire l'accaduto e identificare le due ragazze gravemente indiziate di reato e destinatarie della misura cautelare limitativa della libertà personale. Al termine delle formalità di rito, le due ragazze sono state sottoposte agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.