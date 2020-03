Fuga dal carcere, altri due evasi si consegnano ai carabinieri: erano riusciti ad arrivare a Brindisi

Tra i protagonisti dell'evasione di massa dal carcere di Foggia del 9 marzo scorso, per due reclusi si riaprono le porte della casa circondariale, quella di Brindisi.

Si tratta di Angelo Sinisi di 33 anni e Antonio Borromeo di 27. Entrambi si sono costituiti ai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, che nel frattempo li avevano braccati passando al setaccio i loro possibili rifugi e riferimenti nella città di origine e nel territorio,

L’intensa attività investigativa finalizzata alla ricerca degli evasi, attivata sin da subito anche mediante servizi di osservazione e pedinamento, avrebbe precluso ai due la possibilità di raggiungere i luoghi di loro interesse costringendoli di fatto a costituirsi, sostengono in una nota stampa i militari dell'Arma.

Sinisi era detenuto per i reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, evasione, minaccia, violenza privata, lesione personale, danneggiamento, concorso in rapina pluriaggravata, concorso in detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, concorso in ricettazione di arma provento del delitto di alterazione, concorso in ricettazione di bene provento del delitto di riciclaggio.

Borromeo invece stava espiando la pena per i reati di concorso in detenzione e porto illegale di armi accensioni ed esplosioni pericolose e violenza privata. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati trasferiti nella casa circondariale di Brindisi, a disposizione del magistrato della procura di Foggia che indaga sull’evasione in massa del 9 marzo.