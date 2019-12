Ultim'ora | Autoriciclaggio e truffa aggravata, raffica di arresti all'alba tra Foggia e Chieti

Da stanotte è in corso una vasta operazione di Polizia Giudiziaria, denominata 'Hydra', da parte dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Foggia e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo sempre del capoluogo coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Contestati a vario titolo i reati di associazione a delinquere, autoriciclaggio, truffa aggravata e false fatturazioni per operazioni esistenti. Sequestrati diversi immobili, tre società e valori vari per un valore complessivo di alcuni milioni di euro. Un centinaio, in tutto, i militari coinvolti sui vari obiettivi operativi, con l’ausilio altresì operativo dei rispettivi Nuclei Elicotteri. I dettagli di tale attività anticrimine, tuttora in atto, verranno forniti durante la conferenza stampa indetta per le ore 10.30 di oggi presso i locali della Procura della Repubblica di Foggia.