Gestivano bazar della droga in due appartamenti: arrestati tre studenti universitari

Ieri sera a Bari Carrassi i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tre studenti universitari, un 26enne di Lucera e due 31enni residenti nel barese, ma domiciliati in città, sorpresi nella gestione di un bazar della droga.

Nella circostanza i militari hanno eseguito due perquisizioni in due appartamenti siti in via Lorusso ed in via Lioce, entrambi frequentati dal terzetto. Nel primo appartamento occupato dal 26enne, sul mobile del televisore sono state rinvenute varie buste in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per un peso complessivo di 290 grammi e sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso di 50 grammi nonché la somma in contanti di 120 euro

Nell’altro appartamento in uso ai due 31enni, venivano rinvenuti sopra una scrivania sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso complessivo di gr 46; in un tiretto della stessa scrivania, una busta in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per un peso complessivo di gr 130; in un’agendina, la somma in contanti, composta da banconote di piccolo taglio, di euro 1420,00 ; un taglierino intriso di sostanza stupefacente, nonché, in una confezione da scarpe 1 bilancino, 1 altro taglierino, gr 36 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e gr 8 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Il tutto è stato posto sotto sequestro, unitamente al denaro, in quanto ritenuto provento dell’illecita attività. Gli arrestati, su disposizione della competente A.G., sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di rito direttissimo