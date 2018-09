C'è qualcosa di strano, polizia si lancia all'inseguimento (da film) di due fuggitivi: il furgone risultava rubato

Il 3 settembre gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Cerignola, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, durante un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto - su Fermo di Polizia Giudiziaria - Gerardo Tutino di 53 anni e Valentino Giordano di 30, entrambi provenienti dalla provincia di Bari.

Mentre percorrevano la Statale 16, i poliziotti hanno notato una Fiat Panda ed un furgone Fiat Iveco Daily che procedevano a breve distanza l’uno dall’altro. Alla vista della volante il conducente della Panda faceva un segnale con il braccio all’altro conducente, in seguito al quale entrambi i mezzi acceleravano l’andatura.

Insospettitisi dalla dinamica, gli agenti del 113 segnalavano i mezzi con i segnalatori acustici e visivi per procedere ad un controllo, ma per tutta risposta i due conducenti acceleravano, creando anche pericolo per la circolazione, intensa in quelle ore.

I poliziotti chiedevano ausilio ad una pattuglia della Guardia di Finanza presente in zona che provvedeva a posizionarsi all’uscita San Samuele sulla Statale 16, cosicché i mezzi in fuga giunti all’uscita sono stati costretti a proseguire dritto in direzione Foggia. A quel punto i poliziotti eseguivano una manovra per bloccare la strada ai fuggitivi, superavano entrambi i veicoli e mettendosi davanti alla Panda, riuscendo così a fermare entrambi i conducenti.

Il Furgone Fiat Daily risultava rubato a Rimini, mentre la Fiat Panda non risultava al momento provento di furto. Entrambi i mezzi venivano sequestrati, mentre i due soggetti fermati venivano condotti presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G.