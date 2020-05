Ultim'ora | Assalti ai furgoni di sigarette, presa la banda: blitz all'alba, 4 arresti sul Gargano

Assalti ai furgoni di sigarette, presa la banda: blitz dei carabinieri all'alba di oggi, 4 arresti sul Gargano.

I carabinieri delle compagnie di San Giovanni Rotondo e San Severo, coadiuvati nell’esecuzione da personale del comando provinciale di Foggia, dell’11° reggimento carabinieri 'Puglia' di Bari, dello squadrone eliportato 'Cacciatori di Puglia' e del 6° nucleo elicotteri di Bari, all’alba di oggi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Foggia nei confronti di 4 persone.

I soggetti coinvolti sono tutti ritenuti responsabili di rapina aggravata, sequestro di persona e porto abusivo di armi, in relazione all’assalto ai furgoni che trasportavano sigarette avvenuti il 26 settembre 2019 in agro di San Nicandro Garganico e il 21 novembre 2019 in agro di San Giovanni Rotondo.