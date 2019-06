Ultim’ora | Guerra alla mala: vasta operazione su Trinitapoli, 8 arresti. "Volevano eliminare il clan contrapposto"

Vasta operazione su Trani, Milano e Trinitapoli, dove è recentemente tornata ad infiammarsi una tanto datata quanto sanguinosa faida tra i due schieramenti che si contendono il controllo delle attività illecite dell'area.

Questa mattina, i carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, su delega della Procura della Repubblica - D.D.A di Bari, sono impegnati, oltre in numerose perquisizioni, sono impegnati nell'esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto pregiudicati per la detenzione e il porto di armi, aggravate dallo scopo di avvantaggiare la propria compagine mafiosa, e che stavano per essere utilizzate per l'eliminazione fisica di alcuni appartenenti al clan contrapposto. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, convocata questa mattina, presso la sede della Procura della Repubblica - D.D.A. di Bari.